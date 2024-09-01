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Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр», операторы FPV-дронов ликвидировали пункты управления и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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