Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Подразделения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр», операторы FPV-дронов ликвидировали пункты управления и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии