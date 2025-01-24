Подсчитано, сколько можно сэкономить на неиспользуемых подписках

Россияне могут сэкономить до шести тысяч рублей в месяц или 72 тысяч рублей в год, исключив бесполезные траты: покупки впрок, ненужные подписки и неиспользуемые абонементы в спортзал, подсчитал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.