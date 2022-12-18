БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Готовы ли ВСУ принять наших «городских сумасшедших»?

Готовы ли ВСУ принять наших «городских сумасшедших»?

Как остановить недовольных российской действительностью, желающих повоевать против своей страны Дмитрий Родионов Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС ФСБ заявила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося примкнуть к украинской армии.

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