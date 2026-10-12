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«Ак Барс» потерпел четвертое домашнее поражение подряд, уступив «Сочи»

«Ак Барс» потерпел четвертое домашнее поражение подряд, уступив «Сочи»

Хоккеисты «Ак Барса» уступили «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.Хоккеисты «Ак Барса» уступили «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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