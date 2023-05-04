В Россию пришли восемь новых иностранных брендов одежды и товаров для дома

В российские торговые центры приходят новые бренды одежды, преимущественно из Турции и Китая. После начала СВО западные бренды из-за военных действий на Украине начали сворачивать бизнес в стране, освободились ниши для других зарубежных сетей.
В российские торговые центры приходят новые бренды одежды, преимущественно из Турции и Китая. После начала СВО западные бренды из-за военных действий на Украине начали сворачивать бизнес в стране, освободились ниши для других зарубежных сетей.
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