Моддер работает над добавлением трассировки лучей в Vampire: The Masquerade – Bloodlines Ка...

Моддер работает над добавлением трассировки лучей в Vampire: The Masquerade – BloodlinesКак стало известно, моддер Safemilk создает модификацию с качественным улучшением графики для игры Vampire The Masquerade: Bloodlines с помощью инструментария RTX Remix.
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