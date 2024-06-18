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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА обменяет защитника и нападающего в «Адмирал» на денежную компенсацию (Metaratings)

По информации Metaratings, в ближайшее время в клуб из Владивостока перейдут защитник и нападающий. СКА получит за обмен денежную компенсацию.

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