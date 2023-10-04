«Флот Черноморский отстоит пролив против какого угодно неприятельского флота»

Смотр Черноморского флота в 1849 году. Худ. И. Айвазовский Война стала неизбежной После провала миссии князя Меншикова царю Николаю Павловичу, чтобы не потерять лицо оставалось применить только силу (Как николаевская Россия попала в западню Крымской войны).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии