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Пентагон объявил о соглашениях для расширения производства ракет Patriot и THAAD

Пентагон объявил о соглашениях для расширения производства ракет Patriot и THAAD

Пентагон подписал рамочные соглашения с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленные на расширение производственных мощностей для выпуска компонентов перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и THAAD, сообщили в ведомстве.

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