Братья-разбойники из Магнитогорска получили 36 лет колонии на двоих

Двое братьев из Магнитогорска осуждены за совершение разбойных нападений. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал родных братьев из Магнитогорска виновными в создания и участии в банде, разбое, а также незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
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