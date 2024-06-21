Братья-разбойники из Магнитогорска получили 36 лет колонии на двоих

Двое братьев из Магнитогорска осуждены за совершение разбойных нападений. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал родных братьев из Магнитогорска виновными в создания и участии в банде, разбое, а также незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.