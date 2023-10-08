В России пройдет первое награждение премией за лучшие диалоги в кино

В совет премии вошли Константин Хабенский и Олег МеньшиковГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Писатель Александр Цыпкин и продюсер Александр Акопов объявили о создании премии за лучшие диалоги в российском кино.