Менеджер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. – Нет ли ощущения, что ваш временный отъезд в «Спартак» не пошел на пользу ни вам, ни «Уфе»? Будто у родного клуба именно тогда все пошло по нисходящей.