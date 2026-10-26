Дмитрий ВЕРХОВЦЕВ Близится конец года, и в КНР, как и в Казахстане, подводят промежуточный итог работы китайско-казахстанской грузо-перевалочной базы «Ляньюньган» в одноимённом морском порту в провинции Цзянсу на востоке Китая.