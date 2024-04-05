Зодиакальный прогноз на апрель 2024: как преодолеть опасность солнечного затмения 8 апреля Юлия ПономареваСолнечное затмение, новолуние в Овне и ретроградный Меркурий — этот апрель обещает быть необычайно напряженным для всех знаков зодиака.