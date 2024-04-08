Джип? УАЗ? Квадрицикл! И его уже можно купить

На прошедшей в минувшие выходные в московском ЦВК «Экспоцентр» выставке «Мотовесна 2024» компания Zhejiang Applestone представила транспортное средство, отчетливо напоминающее армейский автомобиль Willys MB или послевоенный Jeep Wrangler, а в оформлении передней части можно усмотреть мотивы внешности отечественных моделей УАЗ.