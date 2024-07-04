Элла Памфилова и Павел Андреев встретились с делегацией Белгородской области

3 июля 2024 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова и член Центризбиркома Павел Андреев встретились с делегацией представителей Избирательной комиссии Белгородской области и Молодежной избирательной комиссии Белгородской области.
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