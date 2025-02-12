Зоя Бербер выслеживала по ночам обидчиков подруги: «Не люблю, когда обижают»

Актриса театра и кино Зоя Бербер прославилась после съемок в сериале «Реальные пацаны». Как выяснилось, она и сама может стать реальным пацаном, бесстрашным и дерзким, если рядом творится несправедливость.
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