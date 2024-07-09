Свыше 400 пар поженились в День семьи, любви и верности в Москве

В День семьи, любви и верности в Москве состоялась регистрация брака более 400 пар. Молодоженам, которые решили связать себя узами брака во дворцах бракосочетания или на площадках для выездной церемонии проекта «Новые адреса счастья», вручили букеты ромашек и открытки с поздравлениями.
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