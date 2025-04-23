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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» должен будет заплатить «Байеру» 8 млн евро, если решит назначить Алонсо (El Partidazo de COPE)

По информации El Partidazo de COPE, если мадридский клуб решит назначить 43-летнего специалиста на пост главного тренера, то будет обязан заплатить «Байеру» компенсацию в размере 8 млн евро.

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