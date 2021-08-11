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Шойгу призвал ОДКБ подготовиться к вторжению талибов из Афганистана

Шойгу призвал ОДКБ подготовиться к вторжению талибов из Афганистана

Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов из Афганистана через границы с Узбекистаном и Таджикистаном, которые контролируют талибы.

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Liudmila Kosteley (Моисеева)
Нашли кому верить?! Талибам.Там средневековые банды, которые годами не работали, а только убивали. Уже целое поколение талибов занимаются захватам и убийствами. А страны Азии, бывшие наши, уже могут и в этом году испытать на себе талибов. Хотя бы из-за Природных катастроф, Не только от военных. Победы талибов, их "окрылили", непобедимая Армия, даже США убежали.https://www.youtube.com/watch?v=UV6Ovgss-9U Ну и кто их кормить будет? Будут захваты, а кого? Естественно "удачные" страны.
Владимир Домнин
Шойгу ставит под сомнение слова Главкома, который верит талибам, что они не будут нападать.
САРМАТ
Умник готовься идти в армию на защиту союзников вот там и проявишь сво
Алексей
Всех таджиков домой. Родину свою пусть защищают.

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