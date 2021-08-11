Шойгу призвал ОДКБ подготовиться к вторжению талибов из Афганистана

Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов из Афганистана через границы с Узбекистаном и Таджикистаном, которые контролируют талибы.