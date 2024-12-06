Настольно-печатная игра ´Что такое хорошо, а что такое плохо?´ в первой младшей группе.Задачи:-формировать представления об элементарных правилах бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, проявлять бесконфликтное способы взаимодействия в совместной игровой деятельности.
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