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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Настольно-печатная игра ´Что такое хорошо,а что такое плохо?´.

Настольно-печатная игра ´Что такое хорошо,а что такое плохо?´.

Настольно-печатная игра ´Что такое хорошо, а что такое плохо?´ в первой младшей группе.Задачи:-формировать представления об элементарных правилах бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, проявлять бесконфликтное способы взаимодействия в совместной игровой деятельности.

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