Настольно-печатная игра ´Что такое хорошо, а что такое плохо?´ в первой младшей группе.Задачи:-формировать представления об элементарных правилах бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, проявлять бесконфликтное способы взаимодействия в совместной игровой деятельности.