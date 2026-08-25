Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым в Минске, заявил, что считает за честь сотрудничество с Москвой и открыто поддерживает Россию, в отличие от других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии