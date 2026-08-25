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Царьград

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Лукашенко заявил о гордости сотрудничать с Россией

Лукашенко заявил о гордости сотрудничать с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым в Минске, заявил, что считает за честь сотрудничество с Москвой и открыто поддерживает Россию, в отличие от других стран.

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