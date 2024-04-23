Площадка Nexus Mods столкнулась с аномально высоким трафиком из-за сериала Fallout — 6,3 Пбайт модов за одни выходныеПопулярность сериала Fallout уже отразилась на востребованности игр серии в Steam и продажах Fallout 4 в Европе, а теперь аукнулась и для пользователей одной из крупнейших платформ для размещения модификаций — Nexus Mods.