Площадка Nexus Mods столкнулась с аномально высоким трафиком из-за сериала Fallout — 6,3 Пбайт модов за одни выходныеПопулярность сериала Fallout уже отразилась на востребованности игр серии в Steam и продажах Fallout 4 в Европе, а теперь аукнулась и для пользователей одной из крупнейших платформ для размещения модификаций — Nexus Mods.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)