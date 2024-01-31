Израильский суд обязал местный банк разблокировать перевод Абрамовича

Окружной суд Тель-Авива обязал израильский банк Mizrahi Tefahot провести заблокированный перевод пожертвований от российского бизнесмена Романа Абрамовича для организации спасателей-добровольцев ZAKA (объединяет 3000 волонтеров по всей стране), сообщило издание Globes.
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