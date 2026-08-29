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Царьград

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Сергей Семак: Вендел пропустит матч «Зенита» против «Факела»

Сергей Семак: Вендел пропустит матч «Зенита» против «Факела»

Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит матч против «Факела» 29 августа в Воронеже из-за травмы, полученной в игре с «Спартаком».

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