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Благодаря вмешательству прокуратуры в тульской деревне Некрасово ликвидирована несанкционированная свалка

Благодаря вмешательству прокуратуры в тульской деревне Некрасово ликвидирована несанкционированная свалка

Проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об охране окружающей среды провела Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалиста регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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