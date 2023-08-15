Благодаря вмешательству прокуратуры в тульской деревне Некрасово ликвидирована несанкционированная свалка

Проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об охране окружающей среды провела Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалиста регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об охране окружающей среды провела Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалиста регионального министерства природных ресурсов и экологии.
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