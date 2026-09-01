Древние египтяне делали вино рядом с храмом Сехмет, предполагают археологи

Египетские и китайские археологи обнаружили остатки жилого комплекса и каменного сооружения, которое, вероятно, использовали для производства вина, рядом с храмом богини Сехмет в Мит-Рахине.
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