"Перетапливать нам невыгодно". СГК "оправдалась" за огромные счета в квитанциях у барнаульцев В компании пояснили, почему рассчитали отопление за последнюю неделю ноября уже по более высокому – декабрьскому тарифу Вопреки мнению отдельных барнаульцев, СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан, заявил в ходе прямого эфира 16 января директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков.