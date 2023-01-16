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"Перетапливать нам невыгодно". СГК "оправдалась" за огромные счета в квитанциях у барнаульцев

"Перетапливать нам невыгодно". СГК "оправдалась" за огромные счета в квитанциях у барнаульцев

"Перетапливать нам невыгодно". СГК "оправдалась" за огромные счета в квитанциях у барнаульцев В компании пояснили, почему рассчитали отопление за последнюю неделю ноября уже по более высокому – декабрьскому тарифу Вопреки мнению отдельных барнаульцев, СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан, заявил в ходе прямого эфира 16 января директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков.

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