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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Клипперс» не могут вернуть Кавая Ленарда. На месте «Рэпторс» я бы обсудил условия сделки»

Кавай Ленард подтвердил скорый переход в «Торонто» в процессе извинений за ситуацию в « Клипперс ». Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что обмен, скорее всего, пройдет без корректировок.

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