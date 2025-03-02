Массовое закрытие арбитражных позиций: истинная причина обвала биткоина

Известный аналитик Кайл Часс предложил новую интерпретацию недавнего резкого снижения стоимости биткоина, отметив, что ключевым фактором стал массовый отток средств из-за закрытия арбитражных позиций хедж-фондов.
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