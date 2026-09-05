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Лавров: МИД и МГИМО запустили курсы по повышению квалификации для ветеранов СВО

Лавров: МИД и МГИМО запустили курсы по повышению квалификации для ветеранов СВО

МИД России совместно с МГИМО, Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса и фондом «Защитники Отечества» организовали курсы повышения квалификации для ветеранов специальной военной операции.

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