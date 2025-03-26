2 комнатная квартира на Топазе в Донецке - 4 600 000 руб

Продам 2к. квартира на Топазе 5/5 эт. в отличном состоянии, после капитального ремонта, мебель, техника, комнаты раздельные, с/у совмещен, квартира очень теплая, вода идет по графику, не угловая, балкон застеклен.
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