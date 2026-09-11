US Open. Рыбакина и Соболенко вышли в финал

Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в полуфинале US Open. Сетка здесь . US Open Нью-Йорк, США 30 августа – 13 сентября 2026 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 108 000 000 долларов Открытые корты, хард Полуфинал.
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