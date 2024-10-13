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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разыгрывающий «Маккаби» Рокас Йокубайтис пропустит 3 недели из-за перелома большого пальца руки

23-летний литовский разыгрывающий сломал большой палец на руке во время тренировки и пропустит около 3 недель.

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