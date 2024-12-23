ФСБ задержала жительницу Херсонской области, подозреваемую в госизмене

РИА Новости/Дмитрий Макеев Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области была пресечена противоправная деятельность 26-летней девушки, причастной к сотрудничеству со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
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