Александер Секулич: «Каждый матч для нас – решающий. Именно так мы проводим серию с УНИКСом»

Краснодарский клуб сегодня проведет четвертый матч полуфинальной серии Лиги ВТБ с УНИКСом. «УНИКС не просто так называли фаворитом в серии, ведь они – действующие чемпионы, победители регулярного чемпионата, а их тренер – лучший по итогам года в Единой лиге ВТБ.