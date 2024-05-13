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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александер Секулич: «Каждый матч для нас – решающий. Именно так мы проводим серию с УНИКСом»

Краснодарский клуб сегодня проведет четвертый матч полуфинальной серии Лиги ВТБ с УНИКСом. «УНИКС не просто так называли фаворитом в серии, ведь они – действующие чемпионы, победители регулярного чемпионата, а их тренер – лучший по итогам года в Единой лиге ВТБ.

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