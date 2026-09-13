В России с марта введён ГОСТ на автомобильные карбюраторы

С марта в России вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) на автомобильные карбюраторы, подготовленный Росстандартом.
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А что, сейчас еще выпускаются автомобили с карбюратором?