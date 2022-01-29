Житель Челябинской области поблагодарил сотрудников отдела по вопросам миграции за помощь

Житель Чебаркуля обратился в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Чебаркульский» за помощью. Его жене необходимо было получить новый паспорт в связи с достижением ею 45-летнего возраста, но ситуация осложнилась тем, что по состоянию здоровья она не могла самостоятельно посетить подразделение.
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