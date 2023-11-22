Юрист Гусятников: банк может не вернуть деньги вкладчику при аресте счета

Банки в определенных случаях могут не отдавать вкладчику его деньги. Для этого у них есть три законных основания, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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