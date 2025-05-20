По словам бывшего главы украинского правительства Николая Азарова, за шесть лет, в течение которых Владимир Зеленский находится у власти, из Незалежной можно было […] The post Экс-премьер Украины Азаров назвал печальные результаты правления Зеленского first appeared on LentaMsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)