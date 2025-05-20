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LentaMsk.RU

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Экс-премьер Украины Азаров назвал печальные результаты правления Зеленского

По словам бывшего главы украинского правительства Николая Азарова, за шесть лет, в течение которых Владимир Зеленский находится у власти, из Незалежной можно было […] The post Экс-премьер Украины Азаров назвал печальные результаты правления Зеленского first appeared on LentaMsk.

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