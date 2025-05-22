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Царьград

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Ми-28НМ нанёс точный удар по позициям БПЛА ВСУ в зоне ответственности "Центр"

Ми-28НМ нанёс точный удар по позициям БПЛА ВСУ в зоне ответственности "Центр"

Экипаж Ми-28НМ успешно поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр".

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