В Британии раскрыли причину «паники» Макрона

ЛОНДОН, 29 февраля, ФедералПресс. Французский лидер Эммануэль Макрон созвал конференцию по Украине, поскольку у него есть информация о том, что ВСУ находятся в крайне тяжелой ситуации, и это заставляет его беспокоиться.
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