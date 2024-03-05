В США начался ключевой день для номинации Трампа и Байдена на выборы

CBS News: в США начался супервторник, определяющий лидера праймериз В США начался «супервторник», являющийся ключевым днем для будущей номинации экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена на президентские выборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии