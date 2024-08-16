Вернувшийся с СВО «почепский садист» вызвал страх жителей деревни под Брянском

В деревню Кожемяки, под Брянском, вернулся Владимир Захаренок, известный как «почепский садист». Его возвращение вызвало беспокойство среди местных жителей, особенно среди тех, кто был знаком с его преступлением.
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