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Вернувшийся с СВО «почепский садист» вызвал страх жителей деревни под Брянском

Вернувшийся с СВО «почепский садист» вызвал страх жителей деревни под Брянском

В деревню Кожемяки, под Брянском, вернулся Владимир Захаренок, известный как «почепский садист». Его возвращение вызвало беспокойство среди местных жителей, особенно среди тех, кто был знаком с его преступлением.

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