«Выглядит потрясающе» и «Это исторический момент» — как геймеры отреагиров...

«Выглядит потрясающе» и «Это исторический момент» — как геймеры отреагировали на первый трейлер GTA 6Этот день настал! Сегодня (5 декабря) Rockstar Games представила первый трейлер GTA 6, который ожидаемо привлек внимание миллионов геймеров по всему миру.