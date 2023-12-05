«Выглядит потрясающе» и «Это исторический момент» — как геймеры отреагиров...

«Выглядит потрясающе» и «Это исторический момент» — как геймеры отреагировали на первый трейлер GTA 6Этот день настал! Сегодня (5 декабря) Rockstar Games представила первый трейлер GTA 6, который ожидаемо привлек внимание миллионов геймеров по всему миру.
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