500 тысяч и три матча без зрителей: МФК "Сибиряк" оштрафовали из-за поведения болельщиков

МФК "Норильский никель" обвинил часть болельщиков "Сибиряка" в проявлении расизма по отношению к игроку клуба из Красноярского краяРоссийский футбольный союз (РФС) наложил штраф в размере 500 тысяч рублей на мини-футбольный клуб "Сибиряк" из Новосибирска и обязал команду провести три матча без зрителей.