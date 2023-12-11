ФСБ: в Крыму раскрыта «агентурная сеть», готовившая покушения и теракты

По версии ФСБ, члены агентурной сети готовили покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, других представителей власти и российских военных, а также теракты на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.
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