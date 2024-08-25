Страна и люди
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Страна и люди

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Бронегруппа на БМП-3 помогла штурмовикам захватить опорник ВСУ

Бронегруппа на БМП-3 помогла штурмовикам захватить опорник ВСУ

Экипаж БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии уничтожил живую силу ВСУ в замаскированных опорных пунктах.

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