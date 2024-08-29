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Под мраморной кожей бьется живое сердце

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Говорят, камень не может ожить. Но великие мастера своего дела давно доказали, что это не так. В их чутких руках рождаются непревзойденные шедевры — смотришь на них, и кажется, что вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы.

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