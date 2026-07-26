Мичков о прошлом сезоне: «Первый отрезок не очень, во втором сыграл хорошо. Мне нужно работать над всем, буду готовиться»

Нападающий « Филадельфии » Матвей Мичков поделился мнением о своей игре в прошлом сезоне НХЛ. 21-летний россиянин провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 51 (20+31) очко при 14:50 в среднем на льду.