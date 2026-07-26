НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Мичков о прошлом сезоне: «Первый отрезок не очень, во втором сыграл хорошо. Мне нужно работать над всем, буду готовиться»

Нападающий « Филадельфии » Матвей Мичков поделился мнением о своей игре в прошлом сезоне НХЛ. 21-летний россиянин провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 51 (20+31) очко при 14:50 в среднем на льду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии